Bub missbraucht und Drohbriefe mit Sex-Fantasien: Sechs Jahre Haft für Pädophilen

Das Landgericht Nürnberg sprach den Angeklagten am Dienstag unter anderem wegen des schweren sexuellen Missbrauchs des Kindes und der Herstellung pornografischer Inhalte für schuldig. Der Mann hatte die Taten zuvor vor Gericht gestanden. −Symbolbild: dpa

Weil er einen Jungen mehrmals sexuell missbraucht, muss ein 43-Jähriger eine Haftstrafe von sechs Jahren verbüßen. So lautet ein Gerichtsurteil aus Nürnberg. Auf die Spur kam man dem Pädophilen durch Drohbriefe mit Sex-Fantasien mit Kindern.









Das Landgericht Nürnberg sprach den Angeklagten am Dienstag unter anderem wegen des schweren sexuellen Missbrauchs des Kindes und der Herstellung pornografischer Inhalte für schuldig. Der Mann hatte die Taten zuvor vor Gericht gestanden.



Der Mann hatte in Schwaben regelmäßig auf sein Opfer aufgepasst und dieses dabei sechsmal schwer missbraucht. Zwei der Taten filmte und fotografierte er. Aufmerksam wurde die Polizei auf ihn aber erst in Nürnberg, wo er wegen einer Umschulung seit 2021 regelmäßig war.





Kinderkleidung aus Kitas und Schulen gestohlen





Bis zu seiner Festnahme im vergangenen Dezember stahl er wiederholt Kinderkleidung aus Kitas und Schulen. Einer Familie legte er zweimal Kinderunterwäsche und anonyme Briefe vor die Haustür, in denen er sexuelle Fantasien mit deren drei Söhnen beschrieb. Die Polizei konnte schließlich einen Verdächtigen ermitteln. Dadurch wurden auch die Taten in seinem Wohnort im Landkreis Neu-Ulm bekannt.

− dpa