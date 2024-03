Bub (5) stürzt in Linz aus Fenster und stirbt

Tragödie in Oberösterreich: Ein fünf Jahre alter Bub ist am Samstagnachmittag aus einem Fenster im vierten Stock in die Tiefe gestürzt. Er starb wenig später im Krankenhaus.



Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Passantin den Buben gegen 16.30 Uhr reglos auf dem Bürgersteig vor dem Mehrparteienhaus gefunden. Polizei und Notarzt versuchten noch, den Fünfjährigen wiederzubeleben. Er starb jedoch wenig später in der Linzer Uniklinik.



Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Bub aus dem Fenster im vierten Stock gefallen ist. Wie genau es zu dem tödlichen Unglück kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Mutter des Buben und ihr Lebensgefährte stehen laut Medienberichten aus Österreich unter Schock und konnten noch nicht befragt werden.

