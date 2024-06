Bub (10) aus Nürnberg seit Tagen vermisst: Polizei fahndet mit Foto

Die Polizei in Nürnberg hat am Sonntag eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten zehnjährigen Buben gestartet. − Symbolbild: Jens Büttner/dpa

Seit Freitag fehlt von einem zehnjährigen Buben aus Nürnberg jede Spur. Das Polizeipräsidium Mittelfranken hat am Sonntag nun ein Foto von ihm veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.









Der zehnjährige Alexander T. kam laut Polizei am Freitagnachmittag nicht von der Grundschule St. Johannis in der Adam-Kraft-Straße in Nürnberg nach Hause. Die Ermittler haben eigenen Angaben zufolge bislang keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Jungen. Auch das Schulumfeld, den Schulweg und verschiedene Spielplätze habe man abgesucht – ohne Erfolg.





Personenbeschreibung und Zeugenaufruf





Laut Polizei ist der vermisste Bub etwa 1,50 Meter groß, schlank, hat eine dunkle Hautfarbe sowie orange-schwarze Haare. Zuletzt trug er eine schwarze oder eine Camouflage-farbene Jacke und weiße Turnschuhe. Möglicherweise habe er auch einen Rucksack bei sich.



Die Polizei Nürnberg-West bittet die Bevölkerung, Hinweise zum Aufenthaltsort des Zehnjährigen unter der Rufnummer 0911 6583-0 oder dem Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle mitzuteilen.

− cav