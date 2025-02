Brüder aus Oberbayern von Lawine mitgerissen: Einer fährt nach Rettung weiter – und löst zweite Lawine aus

Lawinenunglück am Samstag in Tirol: Am Pitztaler Gletscher haben zwei Brüder aus Oberbayern eine Lawine ausgelöst. Einer der beiden wurde schwer verletzt. Der zweite fuhr nach der Rettung weiter – und löste eine zweite Lawine aus.









Wie die Polizei Tirol mitteilt, war das Duo, das nach Angaben eines Polizeisprechers aus dem Landkreis Starnberg stammt, gegen Mittag vom Skigebiet Pitztaler Gletscher in Richtung Mittagskogel aufgestiegen. Dabei folgten sie einer bereits vorhandenen Aufstiegsspur und beschlossen gemeinsam in eine noch nicht befahrene Rinne einzufahren. Der 45-Jährige fuhr als Erster ein, sein 51 Jahre alter Bruder folgte in geringem Abstand.



Während der Abfahrt löste sich eine Schneebrettlawine, die den Jüngeren der beiden erfasste und etwa 500 Meter weit mitriss. Der 51-Jährige konnte dagegen seinen Lawinenairbag ziehen, wurde nicht verschüttet und begann umgehend mit der Suche. Er fand seinen Bruder schwer verletzt an der Schneeoberfläche und setzte einen Notruf ab. Der 45-Jährige wurde von der Besatzung des NAH Martin 8 am Lawinenkegel versorgt und anschließend in die Klinik nach Innsbruck geflogen.





Bruder wollte nicht mit ins Tal fliegen – und löst zweite Lawine aus





Der 51-Jährige, der unverletzt blieb, wollte laut Polizei nicht mit dem Hubschrauber ins Tal fliegen, sondern alleine abfahren. Nach einer kurzen Querung löste er ein weiteres Schneebrett aus, das ihn ca. 300 Meter mitriss. Der Skifahrer konnte erneut seinen Lawinenairbag ziehen – und wurde erneut nicht von den Schneemassen verschüttet. Er fand sogar seine Skiausrüstung wieder und konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Bergrettung Innerpitztal brachte ihn letztendlich unverletzt zur Talstation.



Erst Ende der Woche war ein Skitourengeher aus dem Landkreis Eichstätt in Tirol von einer Lawine verschüttet worden. Begleiter konnten ihn nahezu unverletzt aus 2,5 Metern Tiefe ausgraben.

− age