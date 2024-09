Brückentage 2025 clever nutzen: So planen Sie Ihren Urlaub richtig

Wer die Brückentage 2025 clever nutzt, kann seinen Urlaub mehr als verdoppeln. Wir verraten Ihnen, für welche Tage Sie 2025 Urlausanträge stellten sollten, um die meiste freie Zeit am Stück herauszuholen.





Ein Brückentag ist ein „zwischen zwei arbeitsfreien Tagen, etwa einem Feiertag und dem Wochenende, liegender einzelner Arbeitstag, der sich besonders als Urlaubstag anbietet“ - so steht es im Duden. Sich bei der Planung des Urlaubs 2025 an diesen zu orientieren, ist daher sinnvoll.



Wir haben für sie die Brückentage 2025 zusammengestellt beziehungsweise zeigen Ihnen, wann Sie mit möglichst wenig Urlaubstagen den längsten Urlaub herausholen können. Zu Grunde liegen der Planung normale Arbeitnehmer mit einer Fünf-Tages-Woche. Leider fallen ein paar Feiertage 2025 ungünstig auf einen Mittwoch (1. Januar) oder auf ein Wochenende (Allerheiligen), so dass man diese im kommenden Jahr nicht direkt effektiv einplanen kann.





Feiertage 2025 in ganz Deutschland

Neujahr: 1. Januar 2025 (Mittwoch) Karfreitag: 18. April 2025 (Freitag) Ostermontag: 21. April 2025 (Montag) Tag der Arbeit: 1. Mai 2025 (Donnerstag) Christi Himmelfahrt: 29. Mai 2025 (Donnerstag) Pfingstmontag: 09. Juni 2025 (Montag) Tag der Deutschen Einheit: 3. Oktober 2025 (Freitag) 1. Weihnachtsfeiertag: 25. Dezember 2025 (Donnerstag) 2. Weihnachtsfeiertag: 26. Dezember 2025 (Freitag) Dreikönigstag: 06. Januar 2025 (Montag) Fronleichnam: 19. Juni 2025 (Donnerstag) Mariä Himmelfahrt: 15. August 2025 (Freitag) - in katholischen Gebieten Allerheiligen: 01. November 2025 (Samstag)







Brückentage 2025 sinnvoll nutzen





Brückentage am Jahreswechsel 2024/25Urlaub beantragen: 30. Dezember 2024 (Montag) - 04. Januar 2025



4 Tage Urlaub = 9 Tage frei



Brückentage zu Ostern (20. April 2025)Urlaub beantragen: 12. April 2025 bis 27. April 2025



8 Tage Urlaub = 16 Tage frei



Brückentag zum Tag der Arbeit (1. Mai 2025)



Urlaub beantragen: 2. Mai 2025



1 Tag Urlaub = 4 Tage frei



Brückentag an Christi Himmelfahrt (29. Mai 2025)



Urlaub beantragen: 30. Mai 2025



1 Tag Urlaub = 4 Tage frei



Brückentage zu Pfingsten (08. Juni 2025)Urlaub beantragen: 07. bis 15. Juni 2025



1 Tag Urlaub = 4 Tage frei



Extratipp: Wenn Sie Christi Himmelfahrt und Pfingsten kombinieren und von 24. Mai bis 15. Juni 2025 Ihren Urlaubsantrag einreichen, dann haben Sie satte 23 Tage frei bei nur 13 eingesetzten Urlaubstagen! Wenn Ihnen der Urlaub gewährt wird natürlich.





Urlaub rund um Mariä Himmelfahrt

Vor allem von Eltern schulpflichtiger Kinder gerne genutzt: Der Urlaub rund um Maria Himmelfahrt. Einen klassischen Brückentag erzeugt der bayerische Augustfeiertag heuer nicht, er fällt 2025 auf einen Freitag. Trotzdem könnte man auch hier neun Tage am Stück frei haben bei nur vier beantragten Urlaubstagen.



Brückentag zum Tag der deutschen Einheit (3. Oktober 2025)



Urlaub beantragen: 4. Oktober 2024



1 Tag Urlaub = 4 Tage frei



Wenig effektiv in punkto Urlaubstage sparen ist 2025 ein Herbsturlaub rund um Allerheiligen. Dieser stille bayerische Feiertag fällt auf einen Samstag.



Brückentage zu Weihnachten/Silvester 2025Urlaub beantragen: 20. Dezember 2024 bis 04. Januar 2025



7 Tage Urlaub= 16 Tage frei



Extratipp: Nehmen Sie Allerheiligen noch dazu, kommen Sie gar auf 18 freie Tage am Stück bei nur 8 verbrauchten Urlaubstagen.



Wer all diese Brückentag so effektiv nutzt, verbraucht 2025 32 Urlaubstage und hat 66 Tage frei. Anspruch auf 32 Tage Urlaub haben freilich die wenigsten. Aber kaum ein Angestellter wird alle Brückentage für sich nutzen können. Die meisten haben ja schließlich Kollegen, die ihren Urlaub auch effektiv planen wollen.