Briefwahl startet: Bayern können schon ab heute den neuen Landtag wählen

Inmitten der Sommerferien und unbemerkt von den meisten Menschen steht Bayern kurz vor dem Start in die wichtigsten Wochen der Landtagswahl am 8. Oktober. Denn schon ab heute – dem 28. August – können sich die rund 9,4 Millionen Wahlberechtigten aufmachen, ihre Stimmen per Briefwahl abzugeben.









Seit Jahren wächst der Anteil der Briefwähler allerorts stark an - 2018 lag er hierzulande mit 38,9 Prozent so hoch wie nie zuvor. Und Experten wie Parteien rechnen fest damit, dass die Wahl am 8. Oktober einen Rekordwert an Briefwählern liefern wird.



„Es wird sicher ein Rekord werden, ob der Anteil aber über die 50 Prozentmarke geht, ist kaum zu prognostizieren“, sagt Politikwissenschaftlerin Sabrina Mayer. Nach Angaben der Inhaberin des Lehrstuhls für Politische Soziologie an der Universität Bamberg nutzen längst auch auf dem Land immer mehr Menschen die Briefwahl: „Früher hatte der Gang zum Wahllokal am Sonntag was Rituelles und gerade auf dem Land hatte es auch was von sozialer Kontrolle, es ging auch darum, dort gesehen zu werden. Das ist heute aufgeweicht.“





Briefwahl in Bayern seit 1958 möglich





Seit 1958 ist in Bayern die Briefwahl möglich, damals machten aber nur 96 112 Menschen davon Gebrauch. Damals durfte aber auch nur derjenige Briefwahl machen, der sich „am Wahltag aus wichtigem Grund“ außerhalb seines Wahlkreises aufhielt. Dazu zählte ein Urlaub ebenso wie Arbeit, Krankheit oder Freiheitsentziehung, also ein Gefängnisaufenthalt. Zum Vergleich: 2003 waren es bereits mehr als 1,2 Millionen und vor fünf Jahren waren es besagte fast 40 Prozent.



Für die Parteien werde der Wahlkampf durch den wachsenden Anteil an Briefwählern immer schwieriger. Das habe viele Auswirkungen und berge auch Risiken, da viele Wähler vom langen Wahlkampf erschöpft seien. „Viele Parteien haben die Briefwahl zwar im Hinterkopf, im Wahlkampf fokussieren sie sich aber auf die klassischen Urnenwähler.“ Mit Blick auf mögliche Wahlerfolge kann keine Partei auf Briefwähler verzichten. Laut Mayer lag nur bei der AfD bisher der Anteil bei den Urnenwählern deutlich über dem der Briefwähler.





FDP und SPD erhoffen sich viel von der Briefwahl





Dies sieht auch Grünen-Co-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann so: „Immer mehr Menschen wählen per Brief. Das heißt für uns, dass die heiße Wahlkampfphase früher beginnt - nämlich schon jetzt.“ Für CSU-Generalsekretär Martin Huber ist ab dem Beginn der Briefwahl „jeder Tag Wahltag: Es ist der Start in die Wahlkampf-Schlussphase“.



Die Briefwahl ermögliche es Wählern, die am Wahlsonntag aus Zeitgründen oder aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht ins örtliche Wahllokal gehen können, ihre demokratischen Rechte auszuüben, sagt FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen. Für die FDP sei die Briefwahl „traditionell besonders wichtig, weil unsere Anhänger sehr mobil sind“. Auch die SPD hofft auf viel Zuspruch von Seiten der Briefwähler. „Wir werden deswegen unsere Kampagnenaktivitäten rund um den Versand der Briefwahlunterlagen auch intensivieren“, betont Spitzenkandidat Florian von Brunn.





Höhere Wahlbeteiligung durch mehr Briefwähler?





Für Susann Enders, Generalsekretärin der Freien Wähler, bietet die Briefwahl noch einen weiteren Vorteil: „Sehr viele Menschen nutzen die Briefwahl, weil sie eine bequeme Möglichkeit mit genug Zeit bietet, um eine Wahl zu treffen.“ Die Briefwähler könnten daher „in Ruhe reflektieren, wem sie ihre Stimme geben wollten. „Jede Stimme die verloren ginge, weil es jemand am Wahlsonntag nicht persönlich zur Wahlurne schafft, wäre ein Verlust für unsere Demokratie.“



Ob mit der wachsenden Zahl an Briefwählern auch automatisch eine steigende Wahlbeteiligung einhergeht, ist aus der Sicht von Mayer nicht so einfach zu beantworten. „Auch die Briefwahl ist leider noch immer kompliziert.“ Doch selbst wenn die Barrieren zur Stimmabgabe noch weiter gesenkt würden, etwa per Online-Wahl, sei das kein Garant für eine hohe Wahlbeteiligung: „Wenn Menschen kein Interesse haben, wählen zu gehen, wählen sie nicht.“

