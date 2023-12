Brieftaube bei Auktion in Dortmund für 5900 Euro ersteigert

Auf Europas größter Brieftauben-Ausstellung kommen Interessierte voll auf ihre Kosten. Züchter präsentierten die schönsten, schnellsten und teuersten Brieftauben. Bei einer Auktion erzielte ein Tier des deutschen Meisterteams am Samstag den Spitzenpreis.

Die Schönsten, die Schnellsten, die Teuersten: Brieftauben-Freunde kommen auf Europas größter Ausstellung in der Messe Dortmund voll auf ihre Kosten. Highlight der zweitägigen Veranstaltung mit 130 Ausstellern war eine Auktion, bei der am Samstagnachmittag ein Tier des deutschen Meisters „Team Kallen“ aus Moers am Niederrhein mit 5900 Euro den Spitzenpreis erzielte. Der gesamte Erlös der Versteigerung war um ein Vielfaches höher und kommt Forschungsprojekten und Hilfsaktionen in der deutschen Brieftaubenzucht zugute.

Insgesamt konnten rund 1000 Brieftauben besichtigt werden, darunter die 27 „Super-Stars“ der Deutschen Brieftauben-Ausstellung (DBA). Diese Tiere nehmen an der Brieftauben-Olympiade 2024 in Maastricht in den Niederlanden teil. Das schönste Weibchen, das „Standard-Weibchen“, und das männliche Pendant „Standard-Vogel“ besitzt ein Züchter aus Forchheim in Bayern. Die schnellsten Tiere kommen aus der Zucht des Deutschen Meisters „Team Kallen“ aus Moers. Die Schönsten und Schnellsten werden in einem komplexen Verfahren ermittelt, Kriterien wie Gesamteindruck, Form- und Festigkeit oder Muskulatur sowie geflogene Kilometer (zwischen 200 und 600) spielen eine Rolle.

Der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter hat rund 25 000 Mitglieder. In den Boom-Zeiten der 1960er-Jahre waren es mehr als 100 000. In Europa gebe es in Polen noch eine vergleichsweise lebendige Brieftaubenszene, hieß es vom Verband. Seit vergangenem Jahr steht das Brieftaubenwesen auf der Liste des immateriellen Unesco-Kulturerbes. Dennoch ist der sportliche Einsatz von Brieftauben umstritten: Kritiker sehen die Vögel bei Wettflügen erheblichem Stress ausgesetzt.

