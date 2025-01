Brennender Sicherungskasten löst Brandalarm in Baumarkt aus

Symbolbild - Feuerwehr - Eine Mitarbeiterin des Baumarkts musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

In einem Baumarkt brennt ein Sicherungskasten, eine Mitarbeiterin wird verletzt. Schnell ist klar, was das Feuer ausgelöst haben dürfte.

Bei einem Feuer in einem Baumarkt in Füssen (Landkreis Ostallgäu) ist eine Angestellte verletzt worden. Ein Sicherungskasten ist in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Auslöser war bisherigen Erkenntnissen zufolge ein defektes Bauteil.

Etwa 40 Personen hätten sich zum Zeitpunkt des Feuers in dem Baumarkt aufgehalten. Eine 45-jährige Mitarbeiterin erlitt demnach durch den dichten Rauch ein Inhalationstrauma, sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Baumarkt ist nach dem Brand nicht mehr geöffnet worden. Durch das Feuer ist ein Schaden von etwa 40.000 Euro entstanden.

