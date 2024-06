Auf einer Autobahn in Oberfranken ist ein Lastwagen in Brand geraten. Die Ursache des Feuers sei noch unklar, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken. Auch Angaben zu möglichen Verletzten machte sie nicht. Die Fahrbahn auf der A70 Richtung Bamberg wurde am Dienstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Neudrossenfeld und Thurnau-Ost gesperrt. Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Flammen zu löschen und brachte den Brand unter Kontrolle.

