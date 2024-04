Brennender Lastwagen: A7 Richtung Würzburg gesperrt

Die Autobahn 7 in Richtung Würzburg ist aufgrund eines brennenden Lastwagens etwa auf Höhe der Stadt Marktbreit im unterfränkischen Landkreis Kitzingen am Montagmorgen gesperrt. Die Sperrung soll noch etwa bis 12 Uhr am Mittag andauern, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Laster hatte einen technischen Defekt, der zum mittlerweile gelöschten Brand führte. Verletzt wurde niemand. Der Lkw ist mit zwölf Tonnen Fleisch beladen. Unter anderem die Umladung des Fleisches dauert laut der Polizei sehr lange.

