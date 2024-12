Brennender Adventskranz verursacht hohen Schaden

In der Wohnung eines 22-Jährigen im Landkreis Rottal-Inn brennt ein Grablicht. Der junge Mann ist nicht zu Hause, als die Flammen übergreifen.

Ein brennender Adventskranz in der Wohnung eines jungen Mannes in Niederbayern hat einen niedrigen sechsstelligen Schaden verursacht. Verletzt habe sich bei dem Brand in Massing (Landkreis Rottal-Inn) niemand, teilte die Polizei mit. Ein Grablicht neben dem Kranz hatte das Feuer am Freitag demnach ausgelöst. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Der 22-Jährige sei nicht in seiner Wohnung gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Gemeldet hatte das Feuer demnach die Mutter des Mannes aus der Nachbarwohnung.

