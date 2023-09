Brennende Sonnenschirme im Baumarkt durch Gasbrenner

Feuerwehr - Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. - Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild

In einem Baumarkt in Mering im Landkreis Aichach-Friedberg hat ein Karton mit Sonnenschirmen Feuer gefangen, nachdem außerhalb des Gebäudes mit einem Gasbrenner Unkraut vernichtet worden ist. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam ein Mitarbeiter des Baumarktes dabei zu nahe an das Gebäude. Da der Karton im Inneren hinter einer Fensterscheibe stand, die zudem auf der Südseite des Gebäudes lag, entzündete er sich durch die zusätzliche Hitze. Der Arbeiter konnte den Brand löschen und die Feuerwehr löschte den restlichen Brandherd ab. Bei dem Vorfall am Montag entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

