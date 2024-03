Brennende Gasflasche in Werkstatt: Drei Verletzte

Drei Menschen sind durch eine brennende Gasflasche auf einem Betriebsgelände in Augsburg verletzt worden. Die Flasche fing am Mittwoch in einer zu einer Werkstatt ausgebauten Garage an zu brennen, wie die Feuerwehr mitteilte. Mehrere Mitarbeiter versuchten demnach, die Flasche zu löschen. Zwei erlitten dabei eine Rauchvergiftung, ein Mitarbeiter verletzte sich an der Hand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

