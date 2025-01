Brauerbund sucht neue Bierkönigin: Bewerbung bis 5. Februar möglich

Bayerische Wurzeln, Bier-Begeisterung und mindestens 21 Jahre alt: Wer sich zur Bayerischen Bierkönigin krönen lassen möchte, der kann sich noch bis 5. Februar um eine royale Amtszeit bewerben.









Die gewählte Bierkönigin soll ab dem 22. Mai für ein Jahr das Bierland Bayern im In- und Ausland repräsentieren, teilt der Bayerische Brauerbund mit. Dazu zählen Auftritte bei Medienevents, Fotoshootings oder in sozialen Netzwerken sowie Bühnentreffs mit Prominenten und Politikern. Mit dem Amt gehen auch einige Privilegien mit einher, darunter ein Dienstwagen, der auch privat genutzt werden kann, und eine exklusive Dirndlausstattung.





Der Weg zur Krone





Als Bewerbungsvoraussetzungen werden genannt: ein Mindestalter von 21 Jahren, bayerische Wurzeln, Begeisterung für Bayerns Bierkultur, Kontakt- und Kommunikationsfreude, gute Englischkenntnisse, versierte Präsenz in sozialen Netzwerken sowie zeitliche Flexibilität.



Wer sich für dieses Amt interessiert, kann sich bis zum 5. Februar online bewerben. Die besten Bewerberinnen werden am 19. Februar zu einem Casting ins GOP Varieté-Theater in München eingeladen, bei dem sechs Kandidatinnen weiterkommen. Diese werden bei einer Studienfahrt ins Bayerische Brauereimuseum in Kulmbach intensiv auf die mögliche Amtszeit vorbereitet.





Online-Voting entscheidet über Finalistinnen





Von den sechs Kandidatinnen sollen bei einem öffentlichen Online-Voting vier Finalistinnen bestimmt werden. Das Finale und die Krönung der neuen Bierkönigin sollen am 22. Mai im Löwenbräukeller in München stattfinden.



Die derzeitige Bayerische Bierkönigin heißt Linnea Klee und kommt aus Jetzendorf (Landkreis Pfaffenhofen). Die Brauerin hatte das Finale im vergangenen Mai mit deutlichem Abstand gewonnen. Sie arbeitet bei der Brauerei Kühbach im Landkreis Aichach-Friedberg.

