Im Hotel Bayerischer Hof in Rimbach war am Montag gegen 19.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ein Großaufgebot von über 300 Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst war vor Ort. Knapp 200 Personen, davon 172 Urlaubsgäste, mussten evakuiert werden. Der Schaden, ist enorm. Die Ermittlung der Brand-Ursache dauert an. Das hat mehrere Gründe.