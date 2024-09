Brandstiftungsversuch in Windkraftanlage gescheitert

Mit mehreren brennenden Gegenständen wollen Unbekannte in Oberbayern ein Windrad in Brand setzen. Doch der Plan der Täter misslingt.

Mit mehreren brennenden Gegenständen haben Unbekannte versucht, Feuer in einer Windkraftanlage in Oberbayern zu legen. Die Täter hätten sich mit einem Trennschleifer Zugang zum Turm der Anlage in Berg (Landkreis Starnberg) verschafft, teilte die Polizei mit. Ihre mitgebrachten Brandbeschleuniger seien aber erloschen, bevor die Flammen auf die Windkraftanlage übergreifen konnten.

Wären die Täter in der Nacht auf Sonntag erfolgreich gewesen, hätten sie wohl einen Millionenschaden verursacht, teilte die Polizei mit. So liege der geschätzte Schaden bei rund 10.000 Euro. Die Kripo ermittelt wegen Sachbeschädigung und versuchter Brandstiftung.

© dpa-infocom, dpa:240909-930-227238/1