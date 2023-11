Brandstiftung nach Feuer in Vierseithof nicht ausgeschlossen

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Brand in Passau - Kräfte der Feuerwehr sind im Vierseithof eines leerstehenden Klosters in Passau im Einsatz. - Foto: Markus Zechbauer/zema-medien/dpa

Nach einem Feuer im Vierseithof eines ehemaligen Klosters in Passau schließt die Polizei Brandstiftung als Ursache nicht aus. Das teilten die Ermittler am Donnerstag nach der Begehung des Areals mit. Die Ermittlungen dauerten an. Den Schaden schätzten die Ermittler auf mindestens 500.000 Euro.

Nach Polizeiangaben waren bei dem Feuer in der Nacht auf Mittwoch zwei der fünf Gebäude des Anwesens zerstört worden. Andere Gebäude des leerstehenden Klosters hätten „zum Teil gerettet“ werden können. Die Löscharbeiten hätten sich bis zum Mittwochvormittag hingezogen. Verletzt wurde bei dem Brand demnach niemand.

© dpa-infocom, dpa:231116-99-970102/2