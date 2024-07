Brandstiftung im Parkhaus - drei 14-Jährige festgenommen

Feuerwehr bei Einsatz - Drei Jugendliche in Erlangen sind festgenommen worde. Sie stehen im Verdacht, ein Auto in einem Parkhaus angezündet zu haben. Symbolbild. - Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Nach dem Brand eines Parkhauses in Erlangen nimmt die Polizei drei 14-Jährige fest. Sie werden der Brandstiftung verdächtigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Drei 14-Jährige sind nach dem Brand in einem Parkhaus in Erlangen festgenommen worden. Die Jugendlichen sollen ein Auto mit Pyrotechnik in Brand gesteckt haben, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei an dem betroffenen Auto, an drei weiteren Autos und an dem Gebäude ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden.

Die Feuerwehr war am Mittwoch zu dem Brand gerufen worden und löschte das Feuer. Ermittlungen und Zeugenbefragungen durch die Polizei ergaben, dass Jugendliche das Auto angezündet hätten. Die zunächst unbekannten Personen seien dann geflohen.



Zwei jugendliche Tatverdächtige konnten noch am Nachmittag festgenommen werden. Der dritte 14-Jährige stellte sich der Polizei. Die drei wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Sie müssen sich wegen Verdachts der schweren Brandstiftung verantworten.

