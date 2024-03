Brandanschlag auf Auto eines Politikers erneut vor Gericht

Am Donnerstag (9.00 Uhr) beginnt vor dem Landgericht Würzburg ein Berufungsprozess gegen einen Mann, der einen Brandanschlag auf das Auto eines Lokalpolitikers verübt haben soll. Dem Mann wird vorgeworfen, das Auto eines Kitzinger Stadtrats am 4. Februar 2022 mit Benzin und Grillanzünder in Brand gesetzt haben, um dem Politiker einen Denkzettel zu verpassen. Das Auto brannte vollständig aus. Außerdem sprang das Feuer auf ein Haus über. Verletzt wurde niemand. Der Angeklagte soll sich in Querdenker-Kreisen bewegt haben.

Im vergangenen August wurde der damals 31-Jährige vor dem Amtsgericht Würzburg unter anderem wegen Brandstiftung zu drei Jahren Haft verurteilt. Außerdem war ihm unerlaubter Waffenbesitz und Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen worden. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte hatten Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt.

© dpa-infocom, dpa:240306-99-243555/2