Brand zerstört ehemalige Asylunterkunft

In einem leerstehenden Gebäude in München schlagen Flammen aus den Fenstern und dem Dach. Was ist passiert?

Durch einen Brand ist eine ehemalige Asylunterkunft in München vollständig zerstört worden. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand - das Gebäude stand demnach leer. Es gab zunächst keine Angaben, wie lange das Gebäude als Asylunterkunft genutzt worden war.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, hatte ein Anwohner den Brand am Donnerstagabend bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Die Nachlöscharbeiten hingegen dauerten länger, da die Decke des Gebäudes vollständig geöffnet werden musste, um an die Glutnester zu kommen. Zum entstandenen Schaden konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

