Brand wohl mit Silvesterrakete ausgelöst: Zeugen gesucht

Mit einer Silvesterrakete sollen ein oder mehrere Unbekannte einen Dachstuhlbrand im Landkreis Roth verursacht haben. Die Bewohner des Einfamilienhauses in Allersberg hatten am Freitagabend Knallgeräusche bemerkt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend habe das Dach Feuer gefangen. Verletzt wurde dabei niemand. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Feuer mutmaßlich durch einen Feuerwerkskörper verursacht wurde. Es entstand ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich. Zeugen, die etwas beobachtet haben, wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

