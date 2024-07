Brand von Lagerhalle - sechsstelliger Schaden

Eine landwirtschaftliche Halle in Niederbayern steht in Flammen. Die Einsatzkräfte sind stundenlang mit Löscharbeiten beschäftigt. Der Schaden ist enorm.

Bei dem Brand einer landwirtschaftlichen Halle im niederbayerischen Ascha ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden im höheren sechsstelligen Bereich entstanden. In der Halle im Landkreis Straubing-Bogen waren nach Angaben der Polizei unter anderem mehrere Hundert Strohballen gelagert. Menschen und Tiere seien bei dem Feuer am Samstagabend nicht verletzt worden. Die Feuerwehr war bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. Warum der Brand ausgebrochen war, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240707-930-166271/1