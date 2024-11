Brand von Geräteschuppen - 500.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr wird zu einem Feuer eines Geräteschuppens gerufen. Später ist klar: Die Schadenshöhe von dem Brand im Landkreis Schwandorf bewegt sich im mittleren sechsstelligen Bereich.

Bei einem Brand in einem Geräteschuppen in Burglengenfeld (Landkreis Schwandorf) ist ein geschätzter Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Rund 150 Kräfte der Feuerwehr seien im Einsatz gewesen, zudem war demnach auch das Technische Hilfswerk vor Ort. Die Brandursache war genauso wie weitere Informationen zunächst nicht bekannt, die Brandstelle wird vermutlich heute begangen.

