Brand von Bauernhaus - mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Zu einem Großeinsatz rücken Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Abend aus: Ein Bauernhaus brennt lichterloh. Das Gebäude ist nach dem Brand unbewohnbar.

Bei einem Brand eines Bauernhauses im oberbayerischen Saulgrub (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei brach am Freitagabend aus zunächst unbekannter Ursache wohl in einem Zimmer im Erdgeschoss ein Feuer aus und breitete sich auf weitere Räume aus.

Bauernhaus nach Brand unbewohnbar

Rauch und Ruß zogen bis in das Obergeschoss; das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Mehrere Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie kamen laut Polizei in der Nacht bei Angehörigen und Bekannten unter. Die Feuerwehr war mit über 100 Kräften im Einsatz. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

