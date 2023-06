Brand verursacht Schaden in sechsstelliger Höhe

Feuerwehr - Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichem Anwesen in Niederbayern ist nach ersten Schätzungen ein Schaden zwischen 500.000 und einer Millionen Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen fing eine Hackschnitzelanlage auf dem Anwesen in Konzell (Landkreis Straubing-Bogen) am Sonntagmorgen Feuer, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Brand wurde am späten Vormittag noch bekämpft. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte vermuten einen technischen Defekt als Ursache für den Brand.

