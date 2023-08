Brand mit Toten: Hinweise auf technischen Defekt als Ursache

Zwei Tote in brennendem Haus gefunden - Der Dachstuhl eines Hauses ist bei einem Feuer ausgebrannt. - Foto: Daniel Vogl/dpa

Nach einem Feuer mit zwei Toten im oberfränkischen Kulmbach sehen Ermittler einen technischen Defekt als mögliche Brandursache. Hinweise darauf, dass Dritte für das Feuer verantwortlich sein könnten, lägen nicht vor, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei den Toten handelt es sich demnach um eine erwachsene Frau und deren Mutter, die in dem brennenden Haus wohnten. Sie starben laut Polizei an Rauchvergiftungen.

Nach dem Brand in der Nacht auf den 2. August hatten Einsatzkräfte in dem Einfamilienhaus zwei Leichen gefunden. Als die Feuerwehr eingetroffen war, hatte bereits der Dachstuhl des Hauses in Flammen gestanden. 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Brandort, sie konnten ein Übergreifen des Feuers auf Nachbargebäude verhindern. Außerdem waren Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk an dem Einsatz beteiligt. Den Schaden schätzte die Polizei auf 300.000 Euro.

