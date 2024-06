Brand mit Millionenschaden in Rinchnach

Beim Brand eines Stalls mit Kühen und Schweinen war ein Schaden von vermutlich mehreren Millionen Euro entstanden. Weitere Ermittlungen haben etwas Neues zur Ursache ergeben.

Nach einem Brand eines Stalls mit einem Schaden von mehreren Millionen Euro im niederbayerischen Landkreis Regen scheint die Ursache geklärt - aber nicht zweifelsfrei. Zunächst vermuteten die Ermittler, dass am frühen Sonntagmorgen ein Blitz in das Gebäude in Rinchnach eingeschlagen hatte, nun deutet vieles aber auf einen technischen Defekt hin, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Brandstiftung wurde vorerst ausgeschlossen.

Der Stall hatte in der Nacht zum Sonntag in Flammen gestanden, wie es hieß. Menschen im angrenzenden Wohnhaus hatten das Feuer bemerkt und daraufhin die Schweine und Kühe aus dem Stall gebracht. Drei Menschen wurden leicht verletzt, darunter der 39-jährige Landwirt. Insgesamt waren 250 Einsatzkräfte bei dem Brand vor Ort. Der Schaden beläuft sich aktuellen Schätzungen zufolge auf mehrere Millionen Euro.

© dpa-infocom, dpa:240611-99-352610/3