Brand in Wohnung in Augsburg - 69-Jährige schwer verletzt

Eine Wohnung steht am Abend in der Augsburger Innenstadt in Flammen. Das Feuer ist schnell gelöscht. Eine Frau muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine brennende Kerze hat ersten Erkenntnissen zufolge einen Wohnungsbrand in der Innenstadt von Augsburg ausgelöst. Dabei wurde eine 69 Jahre alte Frau schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Brand, der am Abend in der Dominikanergasse ausbrach, sei unterdessen gelöscht.

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht. Auf Nachbarhäuser sei der Brand nicht übergegangen, sagte der Sprecher weiter. Es waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz.

