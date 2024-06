Brand in Wohnhaus: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Nürnberg ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte, wurde keiner der fünf Bewohner verletzt. Den ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Bereich des Dachstuhls aus, die Brandursache blieb aber zunächst unklar. Der Brand sei mittlerweile gelöscht. Der entstandene Sachschaden lässt sich nicht konkret beziffern, geht aber in die Hunderttausende von Euro, wie die Polizei mitteilte.

