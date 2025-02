Brand in Wohn- und Geschäftshaus bei „Aktenzeichen XY“

Fernsehfahndung nach Brand in Oberbayern - Ein Brand in einem Café in Oberbayern mit Millionenschaden wird Thema in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. (Foto Illustration) - Foto: Sven Hoppe/dpa

Das Feuer hätte dramatische Folgen haben können, nun wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Doch die Kripo kommt nicht richtig voran, deswegen hoffen die Beamten auf das Fernsehen.

Ein Brand in einem Café in Oberbayern mit Millionenschaden wird Thema in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln nach dem Feuer wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung. Der Fall werde am kommenden Mittwoch (12. Februar) um 20.15 Uhr in der Fahndungssendung vorgestellt, berichtete die Polizei.

Vor bald zwei Jahren, am 3. April 2023, war der Brand gegen Mitternacht in einem Wohn- und Geschäftshaus in Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) ausgebrochen. Die Scheiben des Cafés und eines weiteren Geschäftes in dem Gebäude wurden eingeschlagen. Zeugen hatten beobachtet, dass zwei Personen durch die zertrümmerten Scheiben ins Haus gingen. Es wird vermutet, dass diese Unbekannten das Feuer legten.

Die Bewohner der darüberliegenden Wohnungen konnten sich ins Freie retten, eine Person wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 1,5 Millionen Euro. Die Kriminalpolizei hat eine Ermittlungsgruppe gebildet, die bislang aber keine Verdächtigen fassen konnte. Nun hoffen die Beamten auf Hinweise durch die TV-Sendung. In dem Fall ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

