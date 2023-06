Brand in Sägewerk in Habach - zwei Verletzte

Feuerwehr - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. - Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Brand in einem Sägewerk in Habach (Kreis Weilheim-Schongau) sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Dienstagabend aus unbekannter Ursache ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ein Mitarbeiter des Sägewerks erlitt eine Rauchgasvergiftung und eine Feuerwehrfrau wurde durch die Hitze leicht verletzt.

Das bayerische Innenministerium hatte zunächst vor einer starken Rauchentwicklung gewarnt. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Nachdem das Feuer am frühen Mittwochmorgen gelöscht war, wurde diese Warnung aufgehoben.

