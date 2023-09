Brand in Rimbacher Hotel: Gäste und Angestellte evakuiert

Feuerwehr - Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. - Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild

Im Keller eines Hotels in Rimbach im oberpfälzischen Landkreis Cham ist ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen am Montagabend auf das Erdgeschoss des Gebäudes über, konnten aber durch ein Großaufgebot der Feuerwehr eingedämmt werden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten knapp 200 Hotelgäste und Angestellte evakuiert werden. Die Gäste wurden in einer benachbarten Schulturnhalle untergebracht. Der Schulbetrieb für Dienstag wurde abgesagt.

Bei dem Brand wurden sieben Menschen leicht verletzt, drei von ihnen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Auch zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr verletzten sich leicht, mussten aber nur ambulant behandelt werden, wie die Polizei in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Die Feuerwehr war demnach mit 250 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Sachschaden wird auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:230926-99-333633/2