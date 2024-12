Brand in Nürnberger Hochhaus - vier Verletzte

In Nürnberg brennt es in einem neunstöckigen Hochhaus. Die Bewohner werden in Sicherheit gebracht, doch es gibt vier Verletzte.

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Nürnberg sind vier Menschen leicht verletzt worden. Eine Wohnung in der vierten Etage des neungeschossigen Hochhauses stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand, wie die Feuerwehr mitteilte. Die beiden Bewohner hätten sich demnach beim Verlassen der brennenden Wohnung durch eingeatmeten Rauch verletzt. Zwei weitere Hausbewohner wurden den Angaben zufolge mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vor Ort ambulant behandelt.

25 Bewohner des Hochhauses mussten während der Lösch- und Entrauchungsarbeiten das Gebäude verlassen und wurden in einem bereitgestellten Linienbus vom Rettungsdienst betreut. Anschließend konnten sie zurück in ihre Wohnungen. Die betroffene Wohnung wurde laut Feuerwehr durch den Brand vorläufig unbewohnbar. Über die Höhe des entstandenen Schadens konnte die Feuerwehr bislang keine Aussagen treffen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

