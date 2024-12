Brand in Münchner Seniorenheim: Feuerwehr räumt Gebäude

Im Münchner Stadtteil Lehel brennt der Dachstuhl des Senioren- und Pflegeheims Vincentinum. „Gebäude wird geräumt“ schreibt die Feuerwehr München kurz und knapp auf X.









Sieben Bewohner des Senioren- und Pflegewohnheimes sind bei dem Brand an Heiligabend leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr sagte, wurden 60 Menschen aus dem Gebäude gebracht. Angaben zum Sachschaden und zur Brandursache lagen zunächst nicht vor. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an.



Dach und ein Glockenturm des Gebäudes seien stark beschädigt, sagte der Sprecher. Die Bewohner seien zum Teil in einen anderen, nicht betroffenen Bereich des Gebäudes gebracht worden sowie in ein nahe gelegenes Gebäude der Technischen Universität München.





Hier finden Sie einen zum Thema passenden Inhalt von X. Klicken Sie auf "Beitrag ansehen", um den Inhalt anzuzeigen. Mit dem Klick auf "Beitrag ansehen" erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an den Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Infos finden Sie unter www.pnp.de/datenschutzerklärung





Wegen der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.





Wenn weitere Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.

− dpa/ade