Brand in Mehrfamilienhaus verursacht sechsstelligen Schaden

Ein Mann wird auf Brandgeruch in einem Wohnhaus aufmerksam. Wenig später gilt das Gebäude als einsturzgefährdet.

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) hat nach ersten Schätzungen einen Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich verursacht. Am Sonntagnachmittag habe ein Bewohner starken Brandgeruch und Flammen aus einem Abstellraum im zweiten Obergeschoss bemerkt, teilte die Polizei mit. Der Dachstuhl brannte demnach in voller Ausdehnung und wurde von der Feuerwehr abgetragen. Das Haus sei nun stark einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

