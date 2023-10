Brand in Mehrfamilienhaus: Tatverdächtiger gefasst

Blaulicht - Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Zwei Wochen nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dingolfing hat die Polizei nach Angaben von Freitag einen Tatverdächtigen festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut sei Haftbefehl gegen den 35 Jahre alten Mann erlassen worden. Ihm wird schwere Brandstiftung vorgeworfen.

Am 22. September hatte es in dem Haus gebrannt, wobei mehrere Menschen verletzt wurden. Zwei Tage später brannte es im Keller des Gebäudes erneut, wie die Polizei mitteilte. Im Zuge der Ermittlungen sei der Verdacht auf den 35-Jährigen gefallen. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

