Brand in Mehrfamilienhaus – Bewohner evakuiert

Feuerwehr Schriftzug - In Nürnberg mussten in der Nacht Bewohner eines Mehrfamilienhauses nach einem Brand ihre Wohnungen verlassen. (Symbolbild) - Foto: Marijan Murat/dpa

In Nürnberg mussten in der Nacht Bewohner eines Mehrfamilienhauses nach einem Brand ihre Wohnungen verlassen. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg sind in der Nacht drei Menschen leicht verletzt worden. Ein Anwohner habe das Feuer entdeckt und die Feuerwehr gerufen, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte mussten laut Polizei 27 Menschen in Sicherheit bringen. Die Brandursache war am Morgen danach noch unklar, die Ermittlungen laufen.

