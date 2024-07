Brand in landwirtschaftlichen Betrieb

Feuerwehr - Symbolbild - Bei einem Brand in Gangkofen ist niemand verletzt worden. Es ist jedoch ein sechsstelliger Betrag an Schaden entstanden. (Symbolbild) - Foto: Pia Bayer/dpa

Bei einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb sind zwar keine Tiere oder Menschen verletzt worden. Es ist aber ein sechsstelliger Betrag an Schaden entstanden. Was zurzeit bekannt ist.

Bei einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb im niederbayerischen Gangkofen (Landkreis Rottal-Inn) ist ein Schaden in einer mittleren sechsstelligen Höhe entstanden. Es sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Zudem gebe es auch keine Gefahr für die Tiere.

Am frühen Morgen fing nach Polizeiangaben ein Silo an zu brennen, zudem stand später noch ein weiteres landwirtschaftliches Gebäude in Flammen. Rund zwei Stunden nach dem Ausbruch sei der Brand durch die Feuerwehr gelöscht gewesen. Zur Brandursache äußerte sich die Polizei zunächst nicht.

