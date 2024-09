Brand in Lagerhalle - ein Mann wird verletzt

In einer Lagerhalle in Schwaben bricht in der Nacht ein Feuer aus. Ein Mann wird dabei verletzt. Vieles ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Brand einer Lagerhalle in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) ist in der Nacht ein Mann verletzt worden. Ein Sprecher der Polizei machte zunächst keine Angaben zu der Schwere der Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung in eine Münchner Klinik. Auch, ob es sich bei dem Mann um einen Mitarbeiter der Firma handelte, blieb zunächst unklar. In der Halle befanden sich laut Polizei Gasflaschen. Eine Explosion gab es den Angaben zufolge aber nicht. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm die Ermittlungen.

