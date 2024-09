Brand in Lagerhalle - ein Mann wird schwer verletzt

In einer Lagerhalle in Schwaben bricht in der Nacht ein Feuer aus. Ein Mann wird dabei verletzt. Vieles ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Brand einer Lagerhalle in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) ist in der Nacht ein Mann schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber brachte den Verletzten zur Behandlung in eine Klinik in Murnau, wie ein Sprecher der Polizei sowie die Feuerwehr mitteilten. Laut Feuerwehr stürzte ein Teil der Industriehalle nahe der Bahngleise ein. Die Flammen griffen demnach teilweise auch auf eine angrenzende Halle über.

Nach Angaben der Feuerwehr kam es zu „einer größeren Anzahl an kleineren Explosionen“ - ausgelöst durch Glasflaschen, die am und im Gebäude gelagert waren. Rund 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm die Ermittlungen.

