Brand in Krankenhaus: Patient mutmaßlich verantwortlich

Zwei Stationen werden evakuiert, Patienten in einer Turnhalle untergebracht. Nach einem Brand in einem Bezirkskrankenhaus sitzt nun ein Verdächtiger in U-Haft.

Gut anderthalb Wochen nach einem Brand im Bezirksklinikum Landshut sitzt ein Patient in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, soll der 26-Jährige Ende Januar das Feuer in einem Wäscheraum gelegt haben. Den Schaden schätzte die Polizei auf 100.000 Euro.

Wegen des starken Rauchs wurden bei dem Brand zwei Stationen evakuiert und die Patienten vorübergehend in der Turnhalle untergebracht. Verletzt wurde niemand. Gegen den 26-Jährigen wird wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:250207-930-368499/1