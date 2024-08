Brand in Kräuter-Firma: Polizei schließt Ermittlungen ab

Feuer in Unternehmen für Kräutermischungen - Blick auf die Löscharbeiten am 8. Juli. (Archivbild) - Foto: Heiko Becker/dpa

Vor einem Monat brach ein Großbrand auf einem Firmengelände in Unterfranken aus. Nun hat die Polizei die Brandursache geklärt.

Einen Monat nach dem Großbrand in einer Firma für Kräuter- und Früchteteemischungen in Unterfranken hat die Polizei die Ermittlungen abgeschlossen. Das Feuer brach demnach durch einen technischen Defekt aus - Hinweise auf ein strafbares Verhalten gibt es nicht.

Am 8. Juli war das Feuer in Abtswind (Landkreis Kitzingen) in einer mehrstöckigen Produktionshalle ausgebrochen, nach Polizeiangaben entstand dabei ein Schaden von mehreren Millionen Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kripo hatte die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

