Brand in Kieswerk: Ermittler gehen von Brandlegung aus

Ermittler gehen nach einem Brand in einem Kieswerk in Oberbayern von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Es seien mehrere Brandstellen festgestellt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Feuer war am frühen Montagmorgen in dem Werk in Kirchseeon (Landkreis Ebersberg) ausgebrochen und hatte einen sechsstelligen Schaden angerichtet. Mehrere Gebäude sowie Arbeitsmaschinen wurden beschädigt oder zerstört. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

