Brand in Industriepark: 74 Mitarbeiter retten sich ins Freie

Feuerwehr - Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. - Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

74 Mitarbeiter eines Industrieparks in Unterfranken haben sich wegen eines Maschinenbrandes in Sicherheit bringen müssen. Vier von ihnen erlitten am Sonntag leichte Reizungen der Atemwege und wurden ambulant versorgt, wie das Landratsamt Miltenberg mitteilte. Eine Maschine des Industrieparks nahe Erlenbach am Main (Landkreis Miltenberg) hatte beim Anfahren aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Der Brand habe sich über die Lüftung bis ins Dachgeschoss des Gebäudes ausgebreitet. Der Sachschaden muss nach Polizeiangaben noch ermittelt werden.

© dpa-infocom, dpa:230514-99-687821/4