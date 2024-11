Brand in Holzschuppen - hoher Schaden

In einem Holzschuppen in Dillingen an der Donau bricht ein Feuer aus. Der Schaden ist groß, und der Brand breitet sich aus.

Beim Brand eines Holzschuppens im Landkreis Dillingen an der Donau ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Das Feuer in Buttenwiesen habe auf eine nebenstehende Gartenhütte übergegriffen, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr löschte demnach den Brand. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

