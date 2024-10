Brand in Haus für Hotel-Mitarbeiter – Fünf Menschen verletzt

Brand in Hotel-Mitarbeiterhaus in Balderschwang - Um das Feuer im Mitarbeiterhaus zu löschen, rücken zahlreiche Einsatzkräfte aus. (Symbolbild) - Foto: Benjamin Liss/EinsatzReport24/dpa

In den frühen Morgenstunden kommt es im Allgäu zu dramatischen Szenen, als in einem Mitarbeiterhaus eines Hotels ein Großbrand ausbricht. Mehr als 100 Hotelgäste werden evakuiert.

Bei einem Großbrand in einem Mitarbeiterhaus eines 4-Sterne Wellnesshotels im Allgäu sind fünf Menschen verletzt worden – 115 Hotelgäste wurden evakuiert. Der Brand in Balderschwang war am frühen Samstagmorgen entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereits komplett in Flamen. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten dauern jedoch noch immer an.

Die fünf Verletzten erlitten laut Polizei Brandverletzungen und Rauchvergiftungen. Zwei von ihnen brachen sich Knochen, nachdem sie aus einem Fenster gesprungen waren. Alle Verletzten wurden in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Hotel-Gäste im Schullandheim untergebracht

Das angrenzende Wellnesshotel wurde vorsorglich geräumt, blieb jedoch vom Feuer verschont. 115 Gäste wurden vorübergehend in einem nahegelegenen Schullandheim untergebracht. Ein Polizeisprecher konnte am Samstagmittag jedoch noch keine Informationen dazu geben, wann die Gäste ins Hotel zurückkehren dürfen.

Wegen des Einsatzes sind die Ortsdurchfahrt von Balderschwang sowie der Riedbergpass vorübergehend gesperrt. Der Schaden wird laut Polizei auf Millionenhöhe geschätzt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

