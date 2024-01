Brand in Gewerbehalle: Schaden in sechsstelliger Höhe

Ein Brand in einer Gewerbehalle in Schwaben hat einen hohen Sachschaden verursacht. In der Nacht zu Donnerstag brannte das Gebäude in Biessenhofen (Landkreis Ostallgäu) aus zunächst ungeklärter Ursache, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In der Halle wurden Elemente für Photovoltaikanlagen gelagert. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf einen Betrag in unterer bis mittlerer sechsstelliger Höhe. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Niemand wurde verletzt. Die Polizei ermittelt.

