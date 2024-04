Brand in Coburger Studentenwohnheim

In Coburg hat es in einem Studentenwohnheim mit rund 50 Wohnungen gebrannt. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge aber niemand.

Bei einem Feuer in einem Studentenwohnheim in Coburg ist am Samstag eine Wohnung komplett zerstört worden. Auslöser war nach ersten Erkenntnissen ein Fettbrand, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf Verletzte gab es nicht. Das Wohnheim in der Nähe der Coburger Innenstadt befindet sich in einem mehrstöckigen Haus und hat rund 50 kleine Wohnungen. Die Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.

© dpa-infocom, dpa:240413-99-661165/3