Brand in Betonwerk - Generalstaatsanwaltschaft ermittelt

In der Nacht brennen mehrere Lastwagen und ein Bagger. Nun zieht die Generalstaatsanwaltschaft den Fall an sich. Wurde das Feuer vorsätzlich gelegt?

Nach einem Brand in einem Betonwerk in München hat die Generalstaatsanwaltschaft den Fall an sich gezogen. Nach Angaben der Polizei könnte das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Millionenhöhe, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

In der Nacht hatten laut Polizei mehrere Fahrzeuge in dem Betrieb gebrannt. Über ein brennendes Förderband sei dazu noch die Spitze eines Silos in Brand geraten. Außerdem hätten die Flammen auf Kartons auf einem angrenzenden Recyclinghof übergegriffen.

