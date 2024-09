Brand in Bäckerei - Ursache möglicherweise defekter Ofen

In einer Bäckerei bricht ein Feuer aus. Menschen werden aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht. Die Polizei hat derweil einen ersten Verdacht zur möglichen Ursache.

Bei einem Brand in einer Bäckerei in Oberfranken ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von weit über 100.000 Euro entstanden. Sechs Personen seien aus dem Haus in Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte gebe es nicht. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt in einem Backofen das Feuer entfacht haben, so der Sprecher.

